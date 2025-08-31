নেত্রকোনায় জমি নিয়ে বিরোধ, এক রাতে ঝরল ২ প্রাণ

নেত্রকোনায় জমিজমাসংক্রান্ত পূর্ববিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুজন নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে সদর উপজেলার জামাটি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন জামাটি গ্রামের বাসিন্দা ও ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য মো. দুজাহান মিয়া (৪৫) এবং একই গ্রামের নূর মোহাম্মদ (৩০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জামাটি গ্রামের দুজাহান মিয়া ও প্রতিবেশী রফিক মিয়ার মধ্যে জমিজমাসংক্রান্ত বিরোধ ছিল। গতকাল রাত পৌনে ৮টার দিকে জেলা বিএনপির সম্মেলন থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুজাহান মিয়ার ওপর মৌগাতি বাজারের কাছে হামলা হয়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঘটনাস্থলেই দুজাহান নিহত হন।
দুজাহান মিয়ার স্বজনদের অভিযোগ, রফিক মিয়া তাঁর লোকজনকে নিয়ে এই হামলা চালিয়েছে।
দুজাহানের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে রফিক মিয়ার বাড়িতে হামলা চালায়। এতে রফিক মিয়া, তাঁর ভাই মোফাজ্জল মিয়া, মোফাজ্জলের ছেলে নূর মোহাম্মদ ও তাঁর স্ত্রী মনোয়ারা বেগম গুরুতর আহত হন। আহত ব্যক্তিদের স্থানীয় লোকজন নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নূর মোহাম্মদকে মৃত ঘোষণা করেন। রফিক মিয়া ও মনোয়ারাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নেত্রকোনা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী শাহনেওয়াজ প্রথম আলোকে বলেন, লাশ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে রাখা হয়েছে। এলাকার পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক আছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।