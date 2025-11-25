‘জ্যেষ্ঠ নেতাদের ভাষার দুর্ভিক্ষ’ বলে চাঁদপুরে এনসিপি নেতার পদত্যাগ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলা শাখার ‘জ্যেষ্ঠ নেতাদের ভাষার দুর্ভিক্ষের’ অভিযোগ এনে দল থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন উপজেলার শাখার একজন নেতা।
গতকাল সোমবার রাতে মতলব দক্ষিণ উপজেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী বদিউল আলম (বাবু) নিজের ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট দিয়ে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। গত ২৯ জুন ২১ সদস্য নিয়ে এই উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছিল।
বদিউল আলম তাঁর ফেসবুক আইডিতে লেখেন, দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি দেখতে পান, দলের উপজেলা শাখার জ্যেষ্ঠ নেতাদের মুখের ভাষার দুর্ভিক্ষ চলে আসছে। গত ১৮ অক্টোবর দলের জেলা শাখার উদ্যোগে উপজেলা শাখার নেতাদের নিয়ে আয়োজিত এক অনলাইন সভায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের ভাষা ছিল নিকৃষ্ট মানের। এমন মানুষদের সঙ্গে রাজনীতি করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই।
আজ মঙ্গলবার সকালে মুঠোফোনে বদিউল আলম প্রথম আলোকে জানান, তাঁর দলের উপজেলা শাখার জ্যেষ্ঠ নেতাদের যে ভাষা, তা শালীনতার মধ্যে পড়ে না। এ জন্য হতাশ হয়ে দল থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
এনসিপির উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী ডি এম আলাউদ্দিন বলেন, ওই যুগ্ম সমন্বয়কারীর পদত্যাগের বিষয়টি ফেসবুকের মাধ্যমে গতকাল রাতে জেনেছেন। তবে এখনো লিখিত কিছু পাননি। বদিউল আলম কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকলেও তিনি কখনোই দলের কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন না। নামে মাত্রই কমিটিতে ছিলেন। তাঁর পদত্যাগে দলের খুব কিছু আসে যায় না।