আচরণবিধি লঙ্ঘন করে কম্বল বিতরণ, ফেনীতে বিএনপি নেতাকে জরিমানা

ফেনীর সোনাগাজীতে নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে কম্বল বিতরণ করায় বিএনপির এক নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার মতিগঞ্জ ইউনিয়নের দৌলতকান্দি এলাকায় কম্বল বিতরণকে কেন্দ্র করে রাতে এ জরিমানা করা হয়।
দণ্ড পাওয়া বিএনপির নেতার নাম আমিন উদ্দিন। তিনি সোনাগাজী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান।
উপজেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, গতকাল বিকেলে ফেনী–৩ আসনের (সোনাগাজী ও দাগনভূঞা) মতিগঞ্জ ইউনিয়নের একটি বাড়িতে লোক সমাগম করে কম্বল বিতরণ করছিলেন আমিন উদ্দিন। এ ঘটনার কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সোনাগাজী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ইউসুফ মিয়া এ আদালতের নেতৃত্ব দেন। জেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিগ্যান চাকমা এ তথ্য নিশ্চিত করেন। জানতে চাইলে তিনি বলেন, যিনি কম্বল বিতরণ করছেন, তিনি একটি দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর দলের হয়ে একজন এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। নির্বাচনী আচরণবিধিতে কোনো কিছু বিতরণ করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই তিনি কম্বল বিতরণ করে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন।
রিগ্যান চাকমা আরও বলেন, নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সব ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে।
উল্লেখ্য, ফেনী–৩ আসনে জরিমানার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এর আগে গতকাল বিকেলে এ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর পক্ষে গণসংযোগ ও দাঁড়িপাল্লায় ভোট চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করায় জামায়াতের এক নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তিনি হলেন উপজেলার বগাদানা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবদুল হাই।