খাগড়াছড়িতে বিএনপিতে যোগ দিলেন জাতীয় পার্টির ৬১ নেতা-কর্মী

খাগড়াছড়িতে জাতীয় পার্টির ৬১ জন নেতা-কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে জেলা সদরের কলাবাগান এলাকায় খাগড়াছড়ি আসনের বিএনপি প্রার্থী ও দলের জেলা শাখার সভাপতি ওয়াদুদ ভূঁইয়ার হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁরা দলটিতে যোগ দেন। একই সময়ে ২৬ জন জামায়াত সমর্থকও যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে জেলা বিএনপি।

বিএনপিতে যোগ দেওয়া সবাই খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বাসিন্দা। এর মধ্যে জাতীয় পার্টির দীঘিনালা উপজেলা শাখার জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. চান মিয়া, সহসভাপতি খলিলুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রয়েছেন।

জানতে চাইলে জাতীয় পার্টির দীঘিনালা উপজেলা শাখার জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. চান মিয়া বিএনপিতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, চারদিকে ধানের শীষের জোয়ার দেখে তিনিসহ দলের ৬১ জন নেতা-কর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা বিএনপির হয়ে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণাসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকবেন।

জানতে চাইলে খাগড়াছড়ি আসনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী ও দলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিথিলা রোয়াজা বলেন, ৬১ জনের মধ্যে দু-একজন জাতীয় পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, অন্যরা দলের কেউ নন। কয়েকজন দল পরিবর্তন করতেই পারেন। তাঁরা কেউ গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন না। এর কারণে আসন্ন নির্বাচনেও কোনো প্রভাব পড়বে না।

খাগড়াছড়ি জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মিনহাজুর ইউসুফ বলেন, ‘আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত কেউ বিএনপিতে যোগদান করেননি। এসব প্রচার বিএনপির রাজনৈতিক পলিসি, তারা এটি প্রতিনিয়ত করছে।’

