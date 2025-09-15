জেলা

বরিশালে তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যার ১২ বছর পর দুজনের মৃত্যুদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদকবরিশাল
মৃত্যুদণ্ড
প্রতীকী ছবি

বরিশালের হিজলা উপজেলায় এক তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার পর লাশ গুমের ঘটনায় দুই আসামিকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল। রায়ে মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি আসামিদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে আসামিদের উপস্থিতিতে বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহা. রকিবুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মো. মোখলেচুর রহমান রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন হিজলা উপজেলার পূর্ব কোড়ালিয়া গ্রামের ইসরাফিল আকনের ছেলে কবির আকন (৩২) ও একই গ্রামের মোসলেম ব্যাপারীর ছেলে আ. জব্বার ব্যাপারী (৪৫)।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৮ জুলাই সকালে মামার বাড়ি থেকে নিজ বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন ওই তরুণী (ঘটনার সময় বয়স ছিল ১৮)। এরপর তিনি নিখোঁজ হন। পরদিন সকালে পূর্ব কোড়ালিয়া গ্রামের শিলনিয়া খালে একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় তাঁর লাশ পার্শ্ববর্তী খালে ভাসতে দেখা যায়।

ঘটনার পর ৩০ জুলাই নিহত তরুণীর মামা হিজলা থানায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। ২০১৫ সালের ৩১ জানুয়ারি বরিশাল জেলা গোয়েন্দা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল ইসলাম দুজনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দাখিল করেন।

অভিযোগপত্রে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, তরুণী বাড়ি ফেরার পথে কবির আকন তাঁকে টেনেহিঁচড়ে একটি বাগানে নিয়ে যান এবং ধর্ষণ করেন। পরে জব্বার ব্যাপারীও সেখানে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন। ঘটনা ফাঁস হওয়ার আশঙ্কায় পরে দুজন মিলে তরুণীকে হত্যা করেন এবং লাশ শিলনিয়া খালে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে দেন। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে ১২ বছর পর মামলাটির রায় ঘোষণা করা হলো।

আরও পড়ুন