ময়মনসিংহে পারিবারিক ঝগড়া থেকে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় মারামারির সময় ছুরিকাঘাতে ইকবাল হোসেন (৩০) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে উপজেলার ভাইকান্দি ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
ইকবাল হোসেন উপজেলার রঘুরামপুর গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় পুলিশ আজ রোববার সকাল পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি।
ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হাদি বলেন, পরকীয়া সম্পর্ক দেখে ফেলা নিয়ে ঝগড়ায় ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে তথ্য পাওয়া গেছে। নিহত যুবকের বুকে একটি গভীর ছুরিকাঘাত ছিল। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। জড়িত ব্যক্তিদের আটকের চেষ্টা চলছে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রাত আটটার দিকে রঘুরামপুর গ্রামের বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে ইকবাল হোসেনের পরিবারের সদস্যদের ঝগড়া থেকে মারামারি হয়। একপর্যায়ে সাদ্দাম ছুরি দিয়ে ইকবালের বুকে আঘাত করেন। এতে ইকবাল মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।