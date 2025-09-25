রাজবাড়ীতে দুটি ইলিশ সাড়ে ১৭ হাজার এবং একটি চিতল ১৬ হাজার টাকায় বিক্রি

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদীর প্রায় ৪ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের দুটি ইলিশ ১৭ হাজার ৬০০ টাকায় এবং প্রায় ৮ কেজি ওজনের একটি চিতল মাছ ১৬ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে পদ্মা নদীর মোহনায় স্থানীয় জেলেদের জালে মাছগুলো ধরা পড়ে। পরে ঢাকার গুলশান এলাকার এক প্রবাসী দুপুরে মাছগুলো কিনে নেন।
স্থানীয় জেলেরা জানান, সকালে দৌলতদিয়া মাছ বাজারে দেলোয়ার সরদারের আড়তে দুটি ইলিশ ও একটি চিতল মাছ নিলামে তোলা হয়। ফেরিঘাট এলাকার ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ মাছগুলো কেনেন। ইলিশ দুটি ৩ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে মোট ১৫ হাজার ৯০০ টাকায় এবং চিতল মাছ ১ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে মোট ১৪ হাজার ৪০০ টাকায় তিনি কিনে নেন।
দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের শাকিল-সোহান মৎস্য আড়তের স্বত্বাধিকারী শাহজাহান শেখ বলেন, ইলিশের মধ্যে একটি ছিল ২ কেজি ২০০ গ্রাম ওজনের এবং অপরটি ২ কেজি। তিনি মাছগুলো বিক্রির জন্য পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরে ঢাকার গুলশানের বাসিন্দা যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী এক ব্যক্তি ইলিশ দুটি ৪ হাজার ২০০ টাকা কেজি দরে মোট ১৭ হাজার ৬০০ টাকায় কেনেন। প্রায় ৮ কেজি ওজনের চিতল মাছটি ২ হাজার টাকা কেজি দরে মোট ১৬ হাজার টাকায় কেনেন। পরে ক্রেতার ঠিকানায় মাছগুলো পাঠানো হয়েছে।