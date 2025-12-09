গাড়ির ওয়ার্কশপে তৈরি হতো বন্দুক–এলজি

লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজার এলাকার নোহা অটো ট্রেডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ। গাড়ির ওয়ার্কশপ হলেও অভিযোগ আছে, এই কারখানায় তৈরি হতো বন্দুক, এলজিসহ নানা অস্ত্র। গত রোববার ওই কারখানায় তৈরি কয়েকটি অস্ত্র উদ্ধার হয়। তখন গা ঢাকা দিয়েছিলেন ওয়ার্কশপের মালিক নুর উদ্দিন। আজ রাঙামাটি জেলার চন্দ্রঘোনা থেকে নুর উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে লক্ষ্মীপুর জেলার গোয়েন্দা পুলিশ। সন্ধ্যায় তাঁকে চন্দ্রগঞ্জ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।
পুলিশ জানায়, রোববার নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের একটি কবরস্থানের ঝোপের ভেতর থেকে একনলা বন্দুক, এলজিসহ ছয়টি অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। বেগমগঞ্জের এলাকাটি লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জের সীমানাসংলগ্ন। ওই দিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ থানা ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে ওই সব অস্ত্র উদ্ধার করে। ওই সব অস্ত্র নুর উদ্দিনের ওয়ার্কশপে তৈরি হয় বলে তদন্তে বেরিয়ে আসে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) হোসাইন মোহাম্মদ রায়হান কাজেমী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তাঁর অবস্থান নিশ্চিত করে। পরে রাঙামাটি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
রায়হান কাজেমী আরও জানান, ওয়ার্কশপে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র তৈরি করছিলেন নুর উদ্দিন। এর আগে ১ ডিসেম্বর তাঁর ওয়ার্কশপ থেকে একটি দেশি অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করে পুলিশ। অস্ত্র উদ্ধারের পর তিনি পালিয়ে যান। এ ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে।