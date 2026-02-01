জেলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২

রুমিন ফারহানার প্রচারে অংশ নেওয়ায় বিএনপির আরও ৬ নেতাকে বহিষ্কার

প্রতিনিধিসরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ (সরাইল, আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের আংশিক) আসনে বিএনপির ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থী রুমিন ফারহানার নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় সরাইল উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আফজাল হোসেনসহ ছয় নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

আজ রোববার সকালে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রকাশ করা হয়।

এর আগে একই কারণে গত বুধবার শাহজাদাপুর ইউনিয়ন শাখা বিএনপির ৭১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি স্থগিত করা হয় এবং গত মঙ্গলবার উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়ন শাখা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ ছয় নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করে উপজেলা বিএনপি।

আজকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে সংগঠনবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকার জন্য সরাইল উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আফজাল হোসেন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য উসমান খান, অরুয়াইল ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য মনোয়ার হোসেন, সরাইল সদর ইউনিয়নের সদস্য জাকির হোসেন ও মুকুল হোসেন, কালীকচ্ছ ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মামুন অর রশিদকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।

দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার শুরু থেকে এই ছয় নেতা রুমিন ফারহানার নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত রয়েছেন।

কালীকচ্ছ ইউনিয়ন শাখা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মামুন অর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘এত দিন নীরবে রুমিন ফারহানার নির্বাচন করতাম। এখন ভালোই হলো, প্রকাশ্যে করব। দলকে ভালোবাসি বলেই যোগ্য প্রার্থীর সঙ্গে আছি। আমরা যোগ্য প্রার্থীকে সংসদে পাঠাতে চাই।’

জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সরাইল উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনিছুল ইসলাম ঠাকুর প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিষয়টি আমি শুনেছি। তবে এখনো কোনো কাগজপত্র পাইনি। তাঁরা দলীয় শৃঙ্খলা অনুযায়ী কাজ করছিলেন না বলে আমরা জানি।’

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মাঠে ছিলেন রুমিন ফারহানা। তিনি একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপির সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সহসম্পাদক ছিলেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি এখন হাঁস প্রতীক নিয়ে লড়ছেন।

এখানে বিএনপি জোটের প্রার্থী হয়েছেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি জুনায়েদ আল হাবিব। তিনি খেজুরগাছ প্রতীকে নির্বাচন করছেন।

