স্কুলের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলেন তাঁরা, আটকের পর একজনের কাছে পাওয়া গেল বন্দুক

একটি স্কুলের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলেন কয়েকজন যুবক। তাঁদের কথাবার্তা, চালচলনে সন্দেহ হলে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর পুলিশ এসে সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে। এর মধ্যে একজনের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় এলজি (দেশে তৈরি বন্দুক) ও দুটি গুলি।
গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজারের চকরিয়া পৌরশহরের গ্রামার স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে। ওই দুই যুবক হলেন চকরিয়া পৌরসভার সিকদারপাড়া এলাকার মোহাম্মদ জিশান (২৫) ও সাহারবিল ইউনিয়নের কোরালখালী এলাকার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (২৪)। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জিশান ও আবদুল্লাহ পালানোর চেষ্টা করেন। পরে ধাওয়া করে তাঁদের ধরা হয়। গ্রেপ্তার যুবকদের বিরুদ্ধে নতুন করে অস্ত্র আইনে একটি মামলা করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের চকরিয়া সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে নেওয়া হয়।