সিঙ্গাইরে জমি নিয়ে বিরোধে বৃদ্ধকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলায় এক বৃদ্ধকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার ধল্লা ইউনিয়নের ফোর্ডনগর মুন্সিপাড়া মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম সারফিন মোল্লা (৬৫)। তিনি ফোর্ডনগর গ্রামের মৃত সাইজুদ্দিন মোল্লার ছেলে এবং কৃষিকাজ করতেন।
পুলিশ, পরিবার ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, জমির সীমানা নিয়ে সারফিন মোল্লার সঙ্গে প্রতিবেশী রউফুল আলমের (৩০) বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি তাঁদের জমির সীমানায় সেচের পানির নালা নির্মাণ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এর জেরে গতকাল রাত পৌনে আটটার দিকে বাড়ির অদূরে ফোর্ডনগরের মুন্সিপাড়া মোড় এলাকায় রউফুল আলম ও তাঁর সহযোগীরা সারফিনের ওপর হামলা চালান। একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে সারফিনের মাথা গুরুতর জখম হয়। পরে আহত অবস্থায় স্বজনেরা তাঁকে ঢাকার সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
আজ রোববার সকালে সারফিনের ছেলে মোশারফ মোল্লা মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, জমির আলে সেচের পানি প্রবাহের নালা নির্মাণ নিয়ে তাঁর বাবার সঙ্গে প্রতিবেশী রউফুলের বিরোধ ছিল। আজ এ নিয়ে গ্রামে সালিস বৈঠকের কথা ছিল। তবে এর আগেই গতকাল রাতে প্রতিবেশী রউফুল ও তাঁর সহযোগীরা ধারালো চাপাতি দিয়ে তাঁর বাবার মাথায় গুরুতর আঘাত করেন।
ঘটনার পর থেকে রউফুল ও তাঁর পরিবারের লোকজন পালিয়ে গেছেন। অভিযোগের বিষয়ে তাঁর ব্যবহৃত মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া গেছে। এ কারণে অভিযোগের বিষয়ে রউফুলের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে সিঙ্গাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জে এ এম তৌফিক আজম প্রথম আলোকে বলেন, সারফিনের লাশের ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি হত্যা মামলার দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।