নোয়াখালীতে রাতে বাসে আগুন

নোয়াখালী জেলা শহরের সোনাপুর বাসস্ট্যান্ডে পার্কিং করে রাখা একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় বাসটির ভেতরের কয়েকটি সিট পুড়ে গেছে। গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
এর আগে ৩ ডিসেম্বর রাতে শহরের উত্তর সোনাপুর এলাকায় বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) ডিপোতে রাখা তিনটি দ্বিতল বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় দুটি বাস সম্পূর্ণ এবং একটি আংশিক পুড়ে যায়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোনাপুর বাসস্ট্যান্ডের উত্তর দিকে রাস্তার পাশে সুবর্ণ সুপার দ্রুতযান সার্ভিস পরিবহনের একটি বাস পার্কিং করে রাখা ছিল। গতকাল সন্ধ্যার দিকে বাসটি সেখানে দাঁড় করিয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে বাইরে চলে যান চালক ও তাঁর সহকারী। রাত পৌনে ১০টার দিকে রাস্তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রীরা বাসের ভেতরে আগুন জ্বলতে দেখেন। পরে স্থানীয় লোকজন পানি দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ ঘটনায় বাসটির ভেতরের কয়েকটি সিট পুড়ে যায়।
সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম বলেন, বাসের ভেতরে আগুনে ৪-৫টি সিট পুড়ে গেছে। বাসের চালকের সহকারীরা বাসের ভেতরে ঘুমানোর জন্য মশার কয়েল জ্বালিয়ে বাইরে খাবার খেতে যান। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ওই সময় কয়েল থেকে বাসে আগুন লেগেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।