কুষ্টিয়ায় প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় ইসলামী আন্দোলনের নেতা নিহত

কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কে আলুবাহী মিনিট্রাকের চাপায় হয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তাঁর এক সহযোগী। গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে কুমারখালীর ফুলতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম আবদুর রাজ্জাক (৪৮)। তিনি উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামের হাচেন আলীর ছেলে। কুমারখালী বাসস্ট্যান্ড–সংলগ্ন গোলচত্বর এলাকার তাঁর আল-মদিনা মিষ্টান্ন ভান্ডার নামের একটি দোকান আছে। তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জগন্নাথপুর ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। তাঁর আহত সহযোগীর নাম খাইরুল বাশার।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজ্জাক ও খাইরুল মোটরসাইকেলে করে কুষ্টিয়া-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আনোয়ার খানের বাড়ি খোকসায় যাচ্ছিলেন। পথে কুমারখালীর ফুলতলা এলাকায় রাজ্জাক আলুবাহী ট্রাককে ওভারটেক করার চেষ্টা করেন এবং সড়কে ছিটকে পড়েন। তখন ট্রাকটি তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই রাজ্জাকের মৃত্যু হয়। খাইরুল আহত হলেও আশঙ্কামুক্ত।
কুষ্টিয়া-৪ আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আনোয়ার খান বলেন, দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগেও তাঁর সঙ্গে রাজ্জাকের কথা হয়েছিল। তিনি দেখা করে কিছু বলতে চেয়েছিলেন। পরে শুনতে পান, রাজ্জাক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।
কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামাল উদ্দিন বলেন, ট্রাকের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে একজন নিহত হয়েছেন। খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। হাইওয়ে পুলিশ আইনি পদক্ষেপ নেবে।