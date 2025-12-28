ঘন কুয়াশার কারণে একটি লরিকে পেছন থেকে আরেকটি লরি ধাক্কা দেয়। পেছনের লরিটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আজ রোববার
কুমিল্লায় ঘন কুয়াশায় এক লরিতে আরেক লরির ধাক্কা, চালক ও সহকারী নিহত

প্রতিনিধিকুমিল্লা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ঘন কুয়াশার কারণে একটি লরিকে পেছন থেকে আরেকটি লরি ধাক্কা দেয়। এতে পেছনের লরিটির চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম উপজেলার ঘোলপাশা ইউনিয়নের ছুপুয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত চালকের নাম আবদুল জব্বার (৩১)। তিনি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ থানার চরকমলা গ্রামের আবুল বাশারের ছেলে। নিহত সহকারীর নাম মো. শাকিল (২২)। তিনি নোয়াখালীর চরজব্বর থানার চরমহিউদ্দিন গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘন কুয়াশার কারণে আজ ভোরে ছুপুয়া এলাকায় চট্টগ্রামমুখী একটি লরিকে পেছন থেকে আরেকটি লরি ধাক্কা দেয়। এতে পেছনের লরিটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। সেটি মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই লরিটির চালক আবদুল জব্বার মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় চালকের সহকারী মো. শাকিলকে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মিয়ার বাজার হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক ফারুক হোসেন এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

