খাগড়াছড়ির মাইনী নদীতে ভাসছিল যুবকের লাশ

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার মাইনী নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক পাহাড়ি যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের মগ্যা কার্বারিপাড়া এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে নদীতে লাশটি ভাসতে দেখে এলাকার লোকজন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। এরপর তাঁদের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।
দীঘিনালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।