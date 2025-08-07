কারা হেফাজতে চিকিৎসাধীন ব্যবসায়ীর মৃত্যু

ঢাকার নবাবগঞ্জের ব্যবসায়ী আদনান খন্দকার কারা হেফাজতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
আদনান খন্দকার নবাবগঞ্জ উপজেলার কলাকোপা এলাকার বাসিন্দা বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার সামসুল আলমের (পোখরাজ) ছেলে। তিনি রাজওভারশীস লিমিটেডের মালিক ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনিই পারিবারিক ব্যবসা পরিচালনা করতেন।
কারাগার সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ জুলাই চেক ডিজঅনারের (চেক পরিশোধে ব্যর্থ) একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে আদনান কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে যান। গতকাল বেলা ২টা ১০ মিনিটে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার এ কে এম মাসুম বলেন, বন্দী আদনান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন তিনি হৃদ্রোগে ভুগছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
স্বজনদের একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মা–বাবার একমাত্র সন্তান আদনান আরাম–আয়েশে থাকতেন। কারাগারের পরিবেশ ও অতিরিক্ত গরম তাঁর জন্য সহনীয় ছিল না। এসব কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।
এ বিষয়ে আদনানের স্ত্রী তাহমিনা আক্তারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর নিরাপত্তাকর্মী মো. আসাদ ফোন রিসিভ করে বলেন, ‘ম্যাডাম অসুস্থ, কথা বলতে পারছেন না। কোনো বিষয়ে বলার থাকলে পরে জানাব।’