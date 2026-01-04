জেলা

আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দী আসামির মৃত্যু

প্রতিনিধিশ্রীপুর, গাজীপুর

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২–এ বন্দী থাকা শ্রমিক নেতা ও আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শহিদুল ইসলাম (৫৪) মারা গেছেন।

আজ রোববার বেলা সোয়া ১১টার দিকে অসুস্থ অবস্থায় গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহিদুল ইসলামের বাড়ি গাজীপুর মহানগরের টঙ্গী এলাকার গোপালপুরে। তিনি ২০০৪ সাল থেকে কারাবন্দী ছিলেন।

কারা কর্তৃপক্ষ জানায়, শহিদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। রোববার সকালে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত কারাগার থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২–এর জেলার মো. আবুল হোসেন জানান, আইন অনুযায়ী সুরতহাল ও ময়নাতদন্তসহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

আরও পড়ুন