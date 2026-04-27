দেওয়ান শামসুল আবেদীন
জেলা

সাবেক এমপি ও হাসন রাজার প্রপৌত্র দেওয়ান শামসুল আবেদীনের ইন্তেকাল

নিজস্ব প্রতিবেদকসুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জের সাবেক সংসদ সদস্য ও মরমি কবি হাসন রাজার প্রপৌত্র দেওয়ান শামসুল আবেদীন (৮২) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গতকাল রোববার রাতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শহরের নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন তিনি।

স্ত্রী, এক ছেলে, মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন এই রাজনীতিবিদ।

জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি দেওয়ান শামসুল আবেদীন ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-৩ আসন থেকে দলটির প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি সুনামগঞ্জ-৪ আসনে ১৯৯১ সালে বিএনপি এবং ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিলেও জয়ী হতে পারেননি।

আজ সোমবার বেলা দুইটার দিকে পৌর শহরের তেঘরিয়া জামে মসজিদে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরে তেঘরিয়া এলাকার গাজীর দরগা কবরস্থানে হাসন রাজার কবরের পাশে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

