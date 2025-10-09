লাশ উদ্ধার
ঝিনাইদহে বাঁওড়ে মাছ ধরতে গিয়ে মারা গেল শিশুটি

নিজস্ব প্রতিবেদকঝিনাইদহ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাঁওড়ে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে নয়ন মণ্ডল (১১) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরও দুই শিশু—ইয়ামিন মণ্ডল (১০) ও তুহিন মণ্ডল (১০) গুরুতর অসুস্থ হয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছে। গতকাল বুধবার বিকেল চারটার দিকে উপজেলার জয়দিয়া বাঁওড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জয়দিয়া বাঁওড়পাড়ের বাসিন্দা মিনারুল ইসলাম বলেন, গত মঙ্গলবার বাঁওড়ে বিষ ছিটিয়েছিলেন বাঁওড়ের মালিক বিজয় হালদার। এর পর থেকে বাঁওড়ের মাছ মরে ভেসে উঠতে থাকে। খবর ছড়িয়ে পড়লে গতকাল সকাল থেকে স্থানীয় লোকজন ভেসে ওঠা মাছ ধরতে বাঁওড়ে ছুটে যান। তাঁদের সঙ্গে যায় ওই তিন শিশুও।

স্থানীয় লোকজন বলেন, মৃত নয়ন ওই গ্রামের এনামুল মণ্ডলের ছেলে ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল। চিকিৎসাধীন ইয়ামিন জিয়াউর রহমান মণ্ডলের ছেলে আর তুহিন মিন্টু মণ্ডলের ছেলে—দুজনই তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। তিনজনই মাছ ধরতে বাঁওড়ে নামে। একপর্যায়ে পানিতে ডুবে নয়ন মণ্ডল মারা যায়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ও জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আশরাফুল ইসলাম বলেন, বাঁওড়ের পানিতে ডুবে গুরুতর অসুস্থ দুই শিশুকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং ভর্তি রাখা হয়েছে। বর্তমানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, মৌখিকভাবে শিশুর মৃত্যুর খবর পুলিশ পেয়েছে।

