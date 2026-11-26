মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দুর্ঘটনার পর টিনবোঝাই একটি ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে ভেতরে আটকা পড়েন চালক ও তাঁর সহকারী। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার সরঞ্জাম ব্যবহার করে তাঁদের উদ্ধার করেন।
গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার বালুয়াকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত দুজন হলেন ট্রাকচালক মিন্টু মণ্ডল (৪৫) ও তাঁর সহকারী ফয়সাল (২৫)। তাঁদের বাড়ি ফরিদপুরের কোতোয়ালি এলাকায়।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ট্রাকটি চট্টগ্রাম থেকে টিন বোঝাই করে যশোরের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে বালুয়াকান্দি এলাকায় ঢাকামুখী লেনে পৌঁছালে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। এ সময় একটি গাড়ির পেছনে ধাক্কা দিয়ে ট্রাকটি সড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং চালক ও তাঁর সহকারী ভেতরে আটকা পড়েন।
ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্সে ওই দুজনকে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম, মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক
পরে আধুনিক উদ্ধার সরঞ্জাম ব্যবহার করে ট্রাকের ভেতরে আটকে পড়া দুজনকে উদ্ধার করা হয় বলে জানান মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, ফায়ার সার্ভিসের অ্যাম্বুলেন্সে ওই দুজনকে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ফাহমিদা আনোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, ভোর ৪টা ১০ মিনিটের দিকে আহত দুজনকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁদের মধ্যে ট্রাকচালক মিন্টু মণ্ডলের মাথায় গুরুতর আঘাত ছিল। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়। তাঁর সঙ্গে সহকারীও ঢাকায় যান। তবে সহকারীর অবস্থা গুরুতর নয়।