রাজশাহীতে প্রেমের ফাঁদে ফেলে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে ৩ জন গ্রেপ্তার

রাজশাহীতে প্রেমের ফাঁদে ফেলে এক তরুণীকে (২২) দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। আজ রোববার ভোরে নগরের চন্দ্রিমা থানার উজিরপুর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মামলার প্রধান আসামি আরিয়ান শাফী ওরফে আরিফ (২৬), শান্ত (২৫) ও পিয়াম (২৫)। এর মধ্যে আরিয়ান শাফী চন্দ্রিমা থানার উজিরপুকুর এলাকার মো. সাজ্জাদ আলীর ছেলে, শান্ত ভদ্রা জামালপুর এলাকার মো. আলমের ছেলে ও পিয়াম বোয়ালিয়া থানার কাদিরগঞ্জ গ্রেটার রোড এলাকার আসিফ হাসানের ছেলে।
র্যাব-৫ জানিয়েছে, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই তিনজন ধর্ষণে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী তরুণী বৃহস্পতিবার বোয়ালিয়া মডেল থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন।
মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ভুক্তভোগীর সঙ্গে আরিয়ান শাফীর ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয়। পরে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ৩০ আগস্ট বিকেলে আরিয়ান শাফী ভদ্রা এলাকায় ওভারপাসে দেখা করার জন্য তরুণীকে ডেকে আনেন। এরপর তিনি বন্ধুর স্ত্রীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা বলে একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান। এরপর সন্ধ্যা ছয়টার দিকে তাঁকে রিকশায় বোয়ালিয়া থানার কুমারপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে আগে থেকে শান্ত ও পিয়াম উপস্থিত ছিলেন। আরিয়ান শাফী, শান্ত ও পিয়াম তাঁকে ধর্ষণ করেন এবং ভিডিও ধারণ করেন। তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, ঘটনার কথা কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলা হবে।
র্যাব-৫–এর উপপরিচালক মেজর আসিফ আল রাজেক বলেন, মামলার পর ছায়া তদন্ত শুরু করে র্যাব। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উজিরপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা ধর্ষণে জড়িত থাকরা কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বোয়ালিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। পলাতক অন্য আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।