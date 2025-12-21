ফেরি থেকে যানবাহন নদীতে পড়ে যাওয়ার পর উদ্ধার অভিযান চালান নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। গতকাল শনিবার রাতে ফতুল্লায় ধলেশ্বরী নদীতে
ফেরি থেকে যানবাহন নদীতে পড়ে যাওয়ার পর উদ্ধার অভিযান চালান নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। গতকাল শনিবার রাতে ফতুল্লায় ধলেশ্বরী নদীতে
জেলা

ফেরি থেকে ট্রাকসহ ৫ যান ধলেশ্বরী নদীতে, তিনজন নিহত

প্রতিনিধিনারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় ফেরি থেকে ট্রাকসহ পাঁচটি যানবাহন ধলেশ্বরী নদীতে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার বক্তাবলী ও নরসিংপুর ঘাটের মাঝামাঝি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন সিঙ্গাপুরপ্রবাসী মাসুদ রানা (৩০), মোটরসাইকেল আরোহী মো. রফিক (৩৫) ও ভ্যানচালক মো. স্বাধীন (২৫)।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে বক্তাবলী ঘাট থেকে ছেড়ে আসা একটি ফেরি নরসিংপুর ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। ফেরিটি মাঝনদীতে পৌঁছালে একটি ট্রাক হঠাৎ চালু হয়ে যায় এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা দুটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা, একটি মোটরসাইকেল ও একটি রিকশাভ্যানকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এ সময় ফেরির রেলিং ভেঙে ট্রাকসহ পাঁচটি যানবাহন নদীতে পড়ে যায়। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী রফিক গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার পর কয়েকজন সাঁতরে তীরে ওঠেন। তবে স্বাধীন ও মাসুদ রানা নামের দুজন নিখোঁজ ছিলেন। খবর পেয়ে রাতে নৌ পুলিশ, কোস্টগার্ড ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। দিবাগত রাত দুইটার দিকে নদী থেকে ওই দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

ফেরিতে থাকা ট্রাকটির কীভাবে হঠাৎ ইঞ্জিন চালু হলো এবং এই যান্ত্রিক ত্রুটির পেছনে চালকের কোনো গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বক্তাবলী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক রকিবুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, ট্রাকটি হঠাৎ চালু হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এ ঘটনায় ফেরির রেলিং ভেঙে যানবাহনসহ নদীতে পড়ে যায়। ওই ঘটনায় একজন হাসপাতালে মারা গেছেন। নিখোঁজ দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আরও পড়ুন