‘উদ্ধার’ হলেও জব্দ তালিকায় নেই দুই দামি ফোন, পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর থানার একটি ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার আসামির কাছ থেকে আইফোনসহ দুটি দামি মুঠোফোন জব্দ করা হয়েছিল। তবে সেটা জব্দ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিষয়টি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
৪ অক্টোবর জয়পুরহাটের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. সোহেল রানা এ আদেশ দেন। আজ বুধবার প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. সাঈদ।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার গোপীনাথ গ্রামে নিজ বাড়িতে ছুটিতে আসেন মালয়েশিয়াপ্রবাসী সোহেল রানা। ৪ সেপ্টেম্বর ভোরে ৮ থেকে ৯ জনের একটি ডাকাত দল জানালার গ্রিল কেটে বাড়িতে ঢুকে সোহেল রানা ও তাঁর বাবা রুবেল হোসেনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত–পা বেঁধে ফেলে। ঘর থেকে ২৯ হাজার টাকা ও ১৭ ভরি স্বর্ণালংকার লুট করে পালিয়ে যায় তারা।
এ ঘটনায় আক্কেলপুর থানায় একটি মামলা হয়। পরে মামলাটি পুলিশের গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়। ২ অক্টোবর ঢাকার দক্ষিণ বনশ্রীর একটি ফ্ল্যাট থেকে লুট হওয়া মালামালসহ ডাকাত দলের সরদার কামাল গাজীকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। পরে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়।
জব্দ তালিকা প্রস্তুতকারী ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জেলার ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আমিনুল ইসলাম।
আদালত সূত্র জানায়, গ্রেপ্তারের সময় আসামি কামাল গাজীর কাছে চারটি মুঠোফোন ছিল। কিন্তু জব্দের তালিকায় দুটি মুঠোফোনের কথা উল্লেখ করা হয়।
আদালত আদেশে বলেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৫১ ধারা অনুযায়ী সব মালামাল জব্দ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু জব্দকারী ও তদন্ত কর্মকর্তা তা করেননি। এতে প্রতীয়মান হয়, তাঁরা অসৎ উদ্দেশ্যে মূল্যবান দুটি ফোন জব্দ তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন। তাঁরা সেগুলো আত্মসাৎ করেছেন কি না, তা তদন্তের জন্য পিবিআইসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন আদালত।
আদালতের আদেশের বিষয়ে জানেন না বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত এসআই আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, আসামি কামাল গাজীর কাছে যে চারটি ফোন পাওয়া গেছে, সেগুলো জব্দ করা হয়েছে। কামাল গাজীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ২৪টি মামলা আছে।
এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পিবিআই বগুড়ার পুলিশ সুপার এ কে এম মনিরুল ইসলাম।
এসআই আমিনুল ইসলাম এর আগে আক্কেলপুর থানায় কর্মরত ছিলেন। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ নিয়ে দুই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় তাঁকে থানা থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়। পরে তাঁকে ডিবিতে বদলি করা হয়।