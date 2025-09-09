বান্দরবান জেলা শহরের মারমা বাজারে শাকসবজি ও জুমের উৎপাদিত ফল বিক্রি করছেন নারীরা। আজ বিকেল ৪টায়
বান্দরবানে মারমা বাজারের অবৈধ টোল বন্ধ হচ্ছে

প্রতিনিধি, বান্দরবান

বান্দরবান জেলা শহরের ঐতিহ্যবাহী মারমা বাজারে আগামীকাল বুধবার থেকে অবৈধ টোল নেওয়া বন্ধ হচ্ছে। আজ মঙ্গলবার টোল বন্ধের দাবিতে বান্দরবান পাড়াবাসীর পক্ষ থেকে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান থানজামা লুসাইয়ের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপি গ্রহণের সময় চেয়ারম্যান জানান, তিনি নিজে কাল সকালে বাজারে গিয়ে বিক্রেতাদের অবৈধ টোল না দেওয়ার জন্য বলবেন।

বান্দরবান পাড়াবাসীর পক্ষ থেকে দেওয়া স্মারকলিপিতে ২৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সই করেন। তাঁদের মধ্যে আছেন আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কে এস মং মারমা, আদিবাসী ফোরামের সভাপতি মংউষাথোয়াই মারমা, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান থোয়াইচপ্রু মাস্টার, সাবেক সদস্য লুসাইমং মারমা, চ নু মং মারমা, সাবেক পৌর কাউন্সিলর ক্যসা মং মারমা ও থুইসিংপ্রু লুবু মারমা প্রমুখ।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, জেলা শহরের উজানীপাড়া ও মধ্যমপাড়া এলাকায় গড়ে ওঠা মারমা বাজার সরকারি স্বীকৃত কোনো বাজার নয়। সড়কের দুই ধারে বসে হতদরিদ্র পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মানুষ, বিশেষ করে নারীরা বন থেকে সংগ্রহ করা শাকসবজি ও জুমচাষের পণ্য বিক্রি করে থাকেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাঁদের এই দৈনন্দিন পণ্য বিক্রি করাই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। সময়ের ধারাবাহিকতায় বাজারটি ‘মারমা বাজার’ নামে পরিচিতি পায়।

আদিবাসী ফোরামের সভাপতি মংউষাথোয়াই মারমা বলেন, এটি সরকারি নিবন্ধিত বাজার নয়, বরং একটি ঐতিহ্যের বাজার। অথচ বান্দরবান বাজারের ইজারা দেখিয়ে একটি মহল প্রায় দেড় দশক ধরে অবৈধভাবে টোল আদায় করছে।

আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য কে এস মং মারমা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য বাজার ফান্ড আইন রয়েছে। সেখানে প্রতিটি বাজারের সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারিত। মারমা বাজার সেই আইনে অন্তর্ভুক্ত নয়, বান্দরবান বাজার এলাকার মধ্যেও পড়ে না। তা ছাড়া ১৯০০ সালের পার্বত্য শাসনবিধিতেও পাহাড়িদের কৃষিপণ্যে টোলের বিধান নেই।

আজ বেলা ১১টার দিকে স্মারকলিপি গ্রহণকালে চেয়ারম্যান থানজামা লুসাই বলেন, মারমা বাজারে টোল আদায় অবৈধ। এ সময় তাঁকে জানানো হয়, কাল সকালে বাজারে টোল-ট্যাক্স বন্ধের দাবিতে সভা হবে। চেয়ারম্যান বলেন, তিনি নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং বিক্রেতাদের টোল না দেওয়ার আহ্বান জানাবেন।

জানা গেছে, মারমা বাজারে প্রতিদিন ৫০ থেকে ১০০ জন বিক্রেতা বসেন। রোববার ও বুধবারের হাটে বসে ২০০ থেকে ৩০০ বিক্রেতা। তাঁদের কাছ থেকে প্রতিদিন ২০ থেকে ৫০ টাকা করে অবৈধভাবে আদায় করা হয়। মূলত বান্দরবান বাজারের অংশ দেখিয়ে ইজারাদার এ টোল আদায় করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অথচ মূল বাজার থেকে মারমা বাজার অন্তত ৩০০ গজ দূরে।

