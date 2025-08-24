জেলা

সিরাজগঞ্জে ১৩ বছর আগের হত্যা মামলায় ৭ জনের যাবজ্জীবন

প্রতিনিধিসিরাজগঞ্জ
দণ্ডপ্রাপ্তদের কারাগারে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। রোববার দুপুরে সিরাজগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ আদালত চত্বরে
ছবি: প্রথম আলো

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ১৩ বছর আগে ছাব্বির হোসেন (২৪) নামের এক তরুণকে হত্যার ঘটনায় সাত আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাঁদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১টায় সিরাজগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক কানিজ ফাতেমা এ রায় দেন।

দণ্ড পাওয়া ব্যক্তিরা হলেন ওয়াজ আলী, কুন্নু, হামিদ, আরশেদ আলী, আবদুস সামাদ, ইদ্রিস আলী ও সেলিম রেজা। তাঁদের বাড়ি শাহজাদপুর উপজেলার পোতাজিয়া গ্রামে। আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি গোলাম সরওয়ার প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আদালত দীর্ঘ শুনানি শেষে আসামিদের উপস্থিতিতে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাতজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সূত্রে জানা যায়, নিহত ছাব্বির হোসেনের বাবা ওসমান গণীর সঙ্গে আসামিদের আগে থেকে বিরোধ চলছিল। এর জেরে ২০১২ সালের ২৩ আগস্ট সকালে আসামিরা দলবদ্ধ হয়ে ওই পরিবারের ওপর হামলা চালান। এ সময় ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে ছাব্বির ও তাঁর স্বজনদের ওপর আঘাত করা হয়। এতে ছাব্বির গুরুতর জখম হন এবং বগুড়ায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। গুরুতর আহত হন ছাব্বিরের চাচা আবদুল মতিন, কোরবান আলী, রমজান আলী, আনিছুর রহমান ও আত্মীয় তৈয়ব আলী।

এ ঘটনায় নিহত ছাব্বিরের বাবা ওসমান গণী বাদী হয়ে শাহজাদপুর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। তদন্ত ও বিচারিকপ্রক্রিয়া শেষে দীর্ঘ ১৩ বছর পর আদালত এই রায় দিয়েছেন।

