চাঁদপুরে ‘ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া’ কিশোরীর লাশ উদ্ধার

চাঁদপুরে নিখোঁজের চার দিন পর ডাকাতিয়া নদী থেকে ১২ বছরের এক কিশোরীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ রোববার সকালে লাশটি উদ্ধার করে চাঁদপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
কিশোরীর পরনের পোশাক দেখে পরিচয় নিশ্চিত করেছেন তার বাবা। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে গত বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিকেলে বাসা থেকে ঘুরতে বের হয়। এর পর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।
এদিকে নৌ পুলিশের উপপরিদর্শক বিল্লাল হোসেন বলেন, ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় মেঘনা নদীর পুরানবাজার এলাকায় ওই কিশোরীকে ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ আছে ট্রলারচালক মনির হোসেনের বিরুদ্ধে। এ অভিযোগে পাশের ট্রলার চালকেরা তাঁকে আটক করে পুলিশে দেন। মনির হোসেন এখন জেলহাজতে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলার প্রস্তুতি চলছে। আজ কিশোরীর লাশ মেঘনা নদীর পাশের ডাকাতিয়া নদী থেকে উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাদিরা নূর।