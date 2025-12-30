রাঙামাটিতে হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল এক নারীর

রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে হাতির আক্রমণে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের ৫ নম্বর ওযাগ্গা ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে সীতারাঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আজ সকালে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের কাপ্তাই রেঞ্জ অফিসার ওমর ফারুক।
বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ওই এলাকাটি বন্য হাতির চলাচলের পথ। বন্য হাতির দল ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় মানসিক ভারসাম্যহীন একজন নারী সামনে পড়ে যান। এ সময় হাতির আক্রমণে তাঁর মৃত্যু হয়। তবে আজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁর সঙ্গে কিছু কলা ও বিস্কুট ছিল।
জানতে চাইলে কাপ্তাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মাহমুদুল হাসান বলেন, হাতির আক্রমণে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যুর মামলা করা হবে।