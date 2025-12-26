মেঘনায় বাল্কহেডের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়েন লঞ্চের যাত্রীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুর এলাকায়
থেমে থাকা বাল্কহেডে যাত্রীবাহী লঞ্চের ধাক্কা, বিকট শব্দে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক

প্রতিনিধিমতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় মেঘনা নদীতে নোঙর করা একটি বালুবাহী বাল্কহেডের সঙ্গে যাত্রীবাহী লঞ্চের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় লঞ্চটিতে শতাধিক যাত্রী থাকলেও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মেঘনা নদীর মোহনপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ি, কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল রাতে রাজধানীর সদরঘাট থেকে ‘ইমাম হাসান-৫’ নামের একটি লঞ্চ প্রায় ৫০০ যাত্রী নিয়ে চাঁদপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। রাত আনুমানিক ১২টার দিকে লঞ্চটি মেঘনা নদীর মতলব উত্তর উপজেলার মোহনপুর এলাকায় পৌঁছালে নোঙর করা একটি বালুবাহী বাল্কহেডের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষের সময় বিকট শব্দে লঞ্চের যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। পরে লঞ্চে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া যাত্রীদের একটি অংশকে ‘ইমাম হাসান-২’ নামের আরেকটি লঞ্চে এবং বাকিদের স্পিডবোট ও মাছ ধরার নৌকায় তুলে নিরাপদে চাঁদপুরে পাঠানো হয়।

ঘন কুয়াশার কারণে লঞ্চটির চালক নোঙর করা বাল্কহেডটি দেখতে পাননি জানিয়ে মোহনপুর নৌ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক (ইনচার্জ) মো. আলী বলেন, এতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লঞ্চটির অধিকাংশ যাত্রী ঢাকায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে চাঁদপুরে ফিরছিলেন।

এ ঘটনায় বাল্কহেড বা লঞ্চের কোনো যাত্রী হতাহত হননি বলে জানান নৌ পুলিশের এই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, যাত্রীদের নিরাপদে তীরে নামিয়ে বিকল্প ব্যবস্থায় গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় নৌ পুলিশ ফাঁড়িতে কোনো মামলা বা অভিযোগ দেওয়া হয়নি।

