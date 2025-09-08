টাঙ্গাইল শহরে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে গত শনিবার রাতে দুর্বৃত্তরা হামলা ও ভাঙচুর করে
কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলার ঘটনায় অভিযোগটি মামলা নয়, জিডি হিসেবে রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদকটাঙ্গাইল

কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর (বীর উত্তম) টাঙ্গাইলের বাসায় হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় করা অভিযোগটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) হিসেবে তালিকাভুক্ত (রেকর্ড) করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তানবীর আহমেদ।

লিখিত অভিযোগে বাদী হয়েছেন কাদের সিদ্দিকীর ব্যক্তিগত সহকারী ফরিদ আহমেদ। তিনি প্রথম আলোকে জানান, জিডি নয়, এজাহারভুক্তির জন্য লিখিত অভিযোগটি গতকাল রোববার থানায় জমা দেন। কিন্তু অভিযোগটিতে ত্রুটি থাকায়—তা সংশোধন করে আজ দুপুরে আবার জমা দেন। এ অভিযোগে তিনি অজ্ঞাতপরিচয় ১৫/২০ জনকে আসামি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

লিখিত অভিযোগটিকে মামলা হিসেবে না নেওয়ার কারণ জানতে চাইলে ওসি জানান, জিডির বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এর আগে গত শনিবার রাতে টাঙ্গাইল শহরের কবি নজরুল সরণিসংলগ্ন এলাকায় কাদের সিদ্দিকীর বাসভবনে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে কাদেরিয়া বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে আজ বিকেলে সভার আয়োজন করা হয়েছে।

