ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে আবারও গোলাগুলি, তরুণ গুলিবিদ্ধ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে সাব্বির হোসেন ওরফে জালাল নামের এক তরুণ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শুক্রবার সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে পৌর এলাকার কালীবাড়ির মোড়ের জমিদারবাড়ির মাঠে গোলাগুলির এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধ সাব্বির হোসেন (২০) উপজেলার শ্যামগ্রাম ইউনিয়নের শাহবাজপুর গ্রামের হেলাল মিয়ার ছেলে। বর্তমানে সাব্বির পরিবারের সঙ্গে নবীনগর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝিকাড়া এলাকায় ভাড়া থাকেন। পেশায় তিনি অ্যাম্বুলেন্সচালক।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৪ অক্টোবর রাতে নবীনগর পৌর এলাকার আদালতপাড়ায় অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীদের গুলিতে বিএনপি নেতা মফিজুর রহমান (৫২) আহত হন। তিনি নবীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক ছিলেন। তাঁর পিঠে ও কোমরের নিচে দুটি গুলি লেগেছিল। এরপর ১ নভেম্বর নবীনগর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে দুজন নিহত ও দুজন আহত হন।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যা সোয়া ছয়টার দিকে কালীবাড়ি এলাকার জমিদারবাড়ির মাঠে হঠাৎ করেই বখাটে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। গুলির বিকট শব্দে চারপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কালীবাড়ি এলাকার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ দোকান বন্ধ করা শুরু করেন। এ সময় সাব্বির গুলিবিদ্ধ হন। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে গুলিবিদ্ধ সাব্বিরকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। তাঁর বুকের বাঁ পাশের পাঁজরে গুলি লাগে। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
আহত সাব্বিরের বাবা হেলাল মিয়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘জমিদারবাড়ির মাঠে গিয়েছিল বলে শুনেছি। সেখানে আমার ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছে শুনে হাসপাতালে এসেছি। ছেলে কেন সেখানে গিয়েছিল, জানি না।’
গুলিবিদ্ধ সাব্বির হোসেন বলেন, ‘সম্প্রতি কথা–কাটাকাটি নিয়ে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি হয়। বিষয়টি নিয়ে এলাকার লোকজনের কাছে নালিশ করেছিলাম। অপর পক্ষের লোকজন সালিস মানেনি। ওই ঘটনায় আজ সন্ধ্যায় পাশের নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার মির্জাচরের বাশগাড়ি এলাকার লোকজন গুলি করে। তারা কারা চিনতে পারিনি।’
নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নবীনগর সার্কেল) পিয়াস বসাকের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করলেও তিনি সাড়া দেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. ওবায়দুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যায় নবীনগরে গোলাগুলির একটি ঘটনা ঘটে। এতে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।