প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে দাগনভূঞায় সাংবাদিকদের মানববন্ধন

দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সাংবাদিক নূরুল কবীরকে হেনস্তার প্রতিবাদে ফেনীর দাগনভূঞায় সাংবাদিকেরা মানববন্ধন করেছেন।
আজ শুক্রবার বিকেলে দাগনভূঞা উপজেলার সাংবাদিকদের ব্যানারে দাগনভূঞা বাজারের জিরো পয়েন্ট এলাকায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেষে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ইমাম হাছান। উপজেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সভাপতি মোকাররম বিল্লাহর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কাজী সাইফুর রহমান, উপজেলা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি তাজ উদ্দিন আজাদ, উপজেলা শ্রমিক দলের সাবেক সভাপতি জসিম উদ্দিন, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) জেলা কমিটির সদস্যসচিব অর্জুন দাস, দাগনভূঞা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তবারক হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, সহিংসতা দিয়ে সাংবাদিকদের কলম ও ক্যামেরা দমিয়ে রাখা যাবে না। সত্য চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলে সাংবাদিক সমাজ আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। অবিলম্বে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জোর দাবি জানান তাঁরা।