পুকুরে জাল ফেলে তোলা হলো দুই বোনের লাশ

নোয়াখালীর সেনবাগে বাড়ির পাশের পুকুর থেকে দুই বোনের লাশ উদ্ধার হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাতটার দিকে উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজারামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওই দুই বোন হলো বিবি মরিয়ম (১০) ও সিদরাতুল মুনতাহা (৬)। তারা ওই গ্রামের প্রবাসী মো. বেলাল হোসেনের মেয়ে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের ধারণা, হাত–মুখ ধুতে গিয়ে পুকুরে পড়ে যাওয়ার পর পানিতে ডুবে তাদের মৃত্যু হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দুই বোন স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় পড়ে। সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে তারা একসঙ্গে বসতঘরের পাশের পুকুরঘাটে হাত–মুখ ধোয়ার জন্য যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরেও ঘরে না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাদের সন্ধানে পুকুরঘাটে যান। সেখানে গিয়ে ঘাটে দুই বোনের জুতা পড়ে থাকতে দেখেন। সন্দেহ হলে জাল ফেলে ওই দুই বোনকে পুকুরে খোঁজা শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একপর্যায়ে জালে ওই দুই বোনের লাশ উঠে আসে।
সকাল ১০টার দিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সেনবাগ থানা–পুলিশ। জানতে চাইলে সেনবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবদুর রউফ প্রথম আলোকে বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, হাত–মুখ ধোয়ার পর পুকুরঘাটে আটকে থাকা শামুক সংগ্রহ করতে গিয়ে দুই বোন পানিতে ডুবে মারা গেছে। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।’