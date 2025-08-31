গভীর রাতে স্ত্রীর লাশের ছবি দেখলেন ফেসবুকে

কুষ্টিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যাওয়া এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করে রেলওয়ে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত আটটার দিকে জেলার মিরপুর রেলওয়ে স্টেশনের উত্তর দিকের প্ল্যাটফর্ম এলাকায় রেলপথে লাশটি পড়ে ছিল। এরপর লাশের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। রাত ১২টার পর লাশ দেখে শনাক্ত করে তাঁর পরিবার।
আজ রোববার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে পোড়াদহ রেলওয়ে থানার পুলিশ। নিহত নারীর নাম নুরজাহান আক্তার (৩২)। তিনি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের স্ত্রী।
নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ১৫ বছর আগে নুরজাহানের বিয়ে হয়। তাঁর সংসারে দুটি সন্তান আছে। তাঁর স্বামী স্থানীয় বামন্দী বাজারে মোবাইল মেরামতের কাজ করেন। শনিবার সকালে প্রতিদিনের মতো স্বামী বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়ে যান। সকাল ১০টার দিকে নুরজাহান বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। এর পর থেকে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।
পোড়াদহ রেলওয়ে থানার পুলিশ জানায়, রাত পৌনে সাতটার দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী মহানন্দা ট্রেনে কাটা পড়ে এক নারীর লাশ পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ। এরপর সেখানে গিয়ে লাশের সুরতহাল শেষে লাশ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এরপর লাশের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে গভীর রাতে নিহতের স্বামী ফেসবুকে স্ত্রীর ট্রেনে কাটা লাশের ছবি দেখতে পান। রাতেই তাঁরা পোড়াদহ জিআরপি থানায় যোগাযোগ করেন।
নিহত নুরজাহানের স্বামী সাইফুল ইসলাম বলেন, সংসারে ১০ বছরের একটি মেয়ে ও ৬ বছরের একটি ছেলে আছে। তিনি মুঠোফোন মেরামতের কাজ করেন। কোনো ঝগড়া-বিবাদ ছিল না। বাড়িতে তাঁর (সাইফুল) মা জবুনা খাতুন থাকেন। তাঁর মা সকালে বাড়ি থেকে পাড়ার ভেতর বের হন। এরপর তাঁর স্ত্রী বাড়ি থেকে বের হয়ে যান বলে প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও স্ত্রী বাড়ি ফেরে না। তিনি বলেন, গভীর রাতে ফেসবুকে স্ত্রীর লাশ পোড়াদহ রেলওয়ে থানার পুলিশ উদ্ধার করেছে বলে জানতে পারেন। ছবি দেখে তিনি দ্রুত সেখানে চলে যান। এরপর লাশ শনাক্ত করেন।
পোড়াদহ জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, সংসারে ঝগড়া-বিবাদের কারণে নুরজাহান আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।