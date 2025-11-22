কিশোরগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল দুই ভাইয়ের

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে বাড়ির পাশ থেকে গরুর জন্য খড় আনতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার শাহেদল ইউনিয়নের গলাচিপা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন কৃষক নুরুল ইসলাম খান (৬০) ও তাঁর ছোট ভাই ফজলু খান (৫৫)। তাঁরা গলাচিপা গ্রামের হাসেন উদ্দিনের ছেলে।
স্বজনেরা বলেন, সকালে বাড়ির পাশে গরুর জন্য খড় আনতে যান নুরু খান। এ সময় আগে থেকে ছিঁড়ে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে অসাবধানতাবশত তিনি জড়িয়ে পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে ছোট ভাই ফজলু খানও একই তারে বিদ্যুতায়িত হন। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
হোসেনপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মারুফ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনি বিষয় প্রক্রিয়াধীন।