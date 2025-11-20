কুমিল্লায় পুকুরে ডুবে চাচাতো দুই ভাই-বোনের মৃত্যু

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা সম্পর্কে চাচাতো ভাই–বোন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার রায়কোট উত্তর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
মৃত দুই শিশু হলো—ওই গ্রামের হাফেজ বাড়ির মো. আহসানের মেয়ে সাদিয়া আক্তার (২১ মাস) ও সালাউদ্দিনের ছেলে আরিয়ান হোসেন (২২ মাস)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আরিয়ানের বাবা সালাউদ্দিন ও সাদিয়ার বাবা আহসান দুজনই ওমানপ্রবাসী। আজ দুপুরে আরিয়ানের মা ফাহিমা ও সাদিয়ার মা নাদিয়া দুপুরে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শিশু দুটি বাড়ির আঙিনায় খেলছিল। তারা বাড়ির ফটক পার হয়ে বাইরে যায়। পরে প্রতিবেশী নাছরিন আক্তার ওই দুই শিশুর লাশ বাড়ির পাশে পুকুরে ভাসতে দেখেন। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় দুজনকে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কতর্ব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।
চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপসহকারী চিকিৎসা কর্মকর্তা রবিউল হাসান জানান, হাসপাতালে আনার আগেই দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
চৌদ্দগ্রাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সাইদুর রহমান বলেন, শ্রীরামপুর গ্রামটি চৌদ্দগ্রামের সীমান্তবর্তী হওয়ায় স্থানীয় লোকজন পুকুরে পড়া দুই শিশুকে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। পরে কতর্ব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। দুই শিশুর পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।