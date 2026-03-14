গাজীপুরে কৃষিজমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে দণ্ড

গাজীপুর মহানগরের কোনাবাড়ী থানার বাঘিয়া ও আহাকী এলাকায় কৃষিজমি থেকে মাটি কাটার দায়ে এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা ও কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ শনিবার সকালে পরিচালিত অভিযানে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন কোনাবাড়ী থানার আমবাগ এলাকার বাসিন্দা আবু হানিফ (৪৫)। তিনি পেশায় একজন মাটি ব্যবসায়ী।
ওই সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাজীপুর সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মঈন খান। অভিযানে নেতৃত্ব দেন গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. সাজ্জাদ হোসেন। এ সময় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) আহাম্মদ হোসেন ভূঁইয়া।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, কোনাবাড়ী এলাকার বাঘিয়া ও আহাকী অঞ্চলের ফসলি জমিতে গভীর গর্ত করে অবৈধভাবে মাটি কাটা হচ্ছিল। পরে সেই মাটি অন্যত্র জমি ভরাটের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে এলে আজ সকালে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। অভিযানের সময় ঘটনাস্থল থেকে আবু হানিফকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
গাজীপুরের জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) আহাম্মদ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, ফসলি জমি থেকে মাটি কেটে জমির স্বাভাবিক গঠন নষ্ট করা এবং কৃষিজমি ধ্বংস করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিছু অসাধু মাটি ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন। কৃষিজমি রক্ষা এবং অবৈধভাবে মাটি কাটা বন্ধ করতে বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।