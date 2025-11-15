ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রবাসীকে কুপিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের জেরে এক প্রবাসীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মাহবুব হোসেন (৪০) কালা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি চার মাস আগে কম্বোডিয়া থেকে বাড়ি ফেরেন।
মাহবুব হোসেনের চাচাতো ভাই জিয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের এক চাচার জমি নিয়ে প্রতিবেশী হুমায়ন মোল্লা গ্রুপের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছিল। আগামীকাল জমির বিষয়টি নিয়ে কয়েক গ্রামের মাতব্বর মিলে সালিশ হওয়ার কথা। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে হুমায়ন মোল্লার বাড়ির সামনে দিয়ে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিলেন মাহবুব। এ সময় তাঁর লোকজন পেছন থেকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে মাহবুবকে গুরুতর জখম করে। খবর পেয়ে তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তাঁর মৃত্যু হয়।’
এ বিষয়ে জানতে হুমায়ন মোল্লার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে তাঁকে পাওয়া যায়নি।
ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ফারিয়া তাহসিন বলেন, নিহতের মাথায় ধারালো অস্ত্রের গভীর আঘাত আছে। এ ছাড়া ঘাড়, পিঠ ও কোমরের পেছনে আঘাতের চিহ্ন আছে। হাসপাতালে নিয়ে আসার পর তাঁকে পাঁচ ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, একটি জমি লিজের ঘটনা নিয়ে দুই গ্রুপের দ্বন্দ্বে এই ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তী সহিংসতা ঠেকাতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানো হচ্ছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।