আশাশুনিতে বেড়িবাঁধের পাশ থেকে আওয়ামী লীগ নেতার মরদেহ উদ্ধার

সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলায় বেড়িবাঁধের পাশ থেকে বিজন কুমার দে (৬২) নামের স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বুধহাটা ইউনিয়নের কুন্দুড়িয়া চুমুরিয়া গ্রামের পাউবোর বেড়িবাঁধের পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত বিজন কুমার দে বুধহাটা ইউনিয়নের পাইথালী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি চিংড়ি রেণুর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তাঁর দুই পায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।
বিজনের ছোট ভাই নির্মল দে বলেন, গতকাল মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে বিজন কুমার দে স্থানীয় পাইথালী বাজারে যান। রাতে আর বাসায় ফেরেননি। রাত ১০টার দিকে ছেলে প্রণব দে ফোন করলে মুঠোফোন বন্ধ পান। আজ সকাল ৯টার দিকে স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে খবর পান, পাশের চুমুরিয়া গ্রামের বেড়িবাঁধের পাশে একটি মরদেহ পড়ে আছে। পরে প্রণব ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ শনাক্ত করেন।
আশাশুনি থানার উপপরিদর্শক আবদুর রহিম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। সুরতহাল শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আশাশুনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুল আরেফিন বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি একটি হত্যা। নিহত ব্যক্তির দুই পায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে। নিহত বিজন কুমারের ছেলে প্রণব দে বাদী হয়ে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।