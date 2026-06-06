বিরামপুর সীমান্ত দিয়ে ৫ জনকে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা

দিনাজপুরের বিরামপুর সীমান্ত দিয়ে পাঁচজনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) বাধার মুখে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেননি। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার চৌঘুরিয়া সীমান্ত পিলারের পাশে এ ঘটনা ঘটে।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতীয় নাগরিককে ঠেলে পাঠানো প্রতিরোধে বিজিবির সদস্যরা সতর্ক অবস্থানে ছিলেন। আজ শনিবার ভোর তিনটার দিকে বিরামপুর উপজেলার ২ নম্বর কাটলা ইউনিয়নের চৌঘুরিয়া সীমান্তে ২৮৮/৩০ এস পিলার থেকে আনুমানিক ২২০ গজ দক্ষিণে ও ভারতের ৭৯ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের নর্থ আগ্রা ক্যাম্পের পাশে ভারতের ভেতরে একটি ফাঁকা মাঠে পাঁচজন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে আসতে দেখা যায়। এ সময় সেখানে টহলরত বিজিবি সদস্যরা বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে তাঁদের সতর্ক করেন। বাঁশির শব্দ শুনে তাঁরা কাশবনে লুকিয়ে পড়েন। পরে ওই পাঁচজন ভারতের বিএসএফ ক্যাম্পের দিকে চলে যান। আজ সকালে ভারতীয় নাগরিকদের ঠেলে পাঠানো ঠেকাতে অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন ও টহল আরও জোরদার করা হয়েছে। এ ছাড়া সীমান্তে বিজিবির টহল বাড়াতে সীমানা পিলার ২৮৮/৩০ এস ও ২৮৮/২৭ এস পিলারের পাশে অস্থায়ী টহলবক্স নির্মাণের পরিকল্পনা করছে বিজিবি কর্তৃপক্ষ।
জানা গেছে, ভারত থেকে অবৈধভাবে লোকজন বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা প্রতিরোধে দুই সপ্তাহ ধরে সীমান্তে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি। এ ছাড়া সীমান্তে ঠেলে পাঠানো ঠেকাতে বাংলাদেশ সীমান্তে চৌঘুরিয়া ও দক্ষিণ দামোদরপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে বিজিবির পক্ষ থেকে সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।
চৌঘুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা আবদুর রাজ্জাক (৭২) বলেন, ‘ভারতের বিএসএফ যদি ভারতের নাগরিককে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়, তাহলে আমরা বিজিবির সঙ্গে সহযোগিতা করে তাঁদের আবার ভারতে ফেরত পাঠাব।’
এ বিষয়ে জয়পুরহাট ব্যাটালিয়নের (২০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ লতিফুল বারী বলেন, ‘আজ ভোরে চৌঘুরিয়া সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে আনুমানিক ২২০ গজ দূরে ভারতের অভ্যন্তর থেকে পাঁচজনকে বাংলাদেশের দিকে আসতে দেখা যায়। পরে বিজিবির সদস্যরা তাঁদের সতর্ক করলে তাঁরা ভারতে চলে যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে। সেখানকার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে।’