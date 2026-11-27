দুপুর ১২টার পর থেকেই মোহাম্মদ আলাউদ্দিনের রেস্তোরাঁয় ভিড় বাড়তে থাকে। সেখানে একসঙ্গে ৩০ জনের বসে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। এ কারণে অনেককে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। এক দলের খাওয়া শেষ হলে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিরা বসেন। এই রেস্তোরাঁয় মাত্র ১০০ টাকার গরুর মাংসের সঙ্গে ভাত ও মাষকলাইয়ের ডাল ফ্রি। তাই বিভিন্ন এলাকা থেকে এই রেস্তোরাঁয় সস্তায় খেতে ছুটে আসেন মানুষ।
আলাউদ্দিনের রেস্তোরাঁর নাম ‘মিশকার নূর হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট’। এটি টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র এলেঙ্গা পৌর এলাকার হিজুলী গ্রামে অবস্থিত। এলেঙ্গা বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে এলেঙ্গাজানী নদী। নদী পেরিয়ে গেলেই ওই হিজুলী গ্রাম।
আলাউদ্দিনের বয়স এখন ৬০ বছর। তাঁর ছেলে মোহাম্মদ সুজন ২০২১ সালে টাঙ্গাইলের মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক পাস করেন। দেশে চাকরি না হওয়ায় তিনি ছেলেকে ২০২৪ সালের নভেম্বরে সৌদি আরবে পাঠান। কিন্তু সেখানে সুবিধা করতে না পেরে তিন মাস পরই সুজন দেশে ফিরে আসেন।
ছেলের কর্মসংস্থানের জন্য নিজ গ্রাম হিজুলীর মগড়া সড়কে ওই রেস্তোরাঁ চালু করেন আলাউদ্দিন। বাবুর্চি, খাবার পরিবেশনকারী, প্লেট-গ্লাস ধোয়ার লোকসহ কয়েকজন কর্মচারীকে বেতন দিতে হতো। কিন্তু রেস্তারাঁয় বিক্রি ছিল কম। তাই বছরখানেকের মধ্যেই এটি বন্ধ হয়ে যায়।
১০০ টাকায় মাংস সঙ্গে ভাত ও ডালের প্যাকেজ
রেস্তোরাঁটি বন্ধ হওয়ার পর সুজন বেকার হয়ে যায়। এ সময় আলাউদ্দিন ভাবতে থাকেন নতুন কী আয়োজন করলে রেস্তোরাঁটি আবার চালু করা যাবে। ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন নিজেরাই হাট থেকে গরু কিনে আনবেন।
রেস্তোরাঁয় কোনো কর্মচারী রাখবেন না। সুজন রান্না করবেন, বাবা আলাউদ্দিন ক্যাশে বসবেন। আলাউদ্দিনের ভাতিজা ও পরিবারের অন্য সদস্যরা তাঁদের সাহায্য করবেন। এতে কম দামে খাবার বিক্রি করা যাবে। আর কম দামে খেতে অনেক ক্রেতা এখানে আসবেন।
এ বছরের গত অক্টোবর মাসের শুরুতেই তাঁদের রেস্তোরাঁয় ১০০ টাকায় মাংসের সঙ্গে ডাল–ভাতের প্যাকেজটি চালু করেন। এর আগে এই প্যাকেজের খবরটি এলাকায় মাইকে প্রচার করেন। পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও প্রচারণা চালানো হয়। প্রথম দিন থেকেই ক্রেতাদের ভিড় শুরু হয়। একদিন ক্রেতার অভাবে যে রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন সারা দিন ক্রেতায় ভরা থাকে সেই রেস্তোরাঁ।
আলাউদ্দিনের রেস্তোরাঁয় একদিন
গত বুধবার দুপুরে হিজুলী গ্রামে আলাউদ্দিনের রেস্তোরাঁয় গিয়ে দেখা যায়, ভেতরে চেয়ারে বসে খাওয়াদাওয়া করছেন ক্রেতারা। একটি আসনও ফাঁকা নেই। অনেকেই ভেতরে ও বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। চেয়ার খালি হলেই খেতে বসছেন। আলাউদ্দিনের ভাতিজা প্লেটে ভাত দিচ্ছেন। ছেলে সুজন সেখানে ছোট তিন টুকরা গরুর মাংস, আলু ও মাংসের ঝোল দিয়ে দিচ্ছেন। আরেকজন ক্রেতাদের সামনে তা পরিবেশন করছেন। প্রত্যেক টেবিলেই ভাতের ডিশ এবং মাষকলাইয়ের ডাল দেওয়া রয়েছে। ক্রেতারা নিজেদের ইচ্ছেমতো তা নিয়ে খেতে পারছেন।
সেখানে কথা হয় খেতে আসা হালিমউদ্দিন নামের এক যুবকের সঙ্গে। তাঁর বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে। এলেঙ্গার কাছেই ভাড়া থাকেন। গ্রামে গ্রামে তিনি ফেরি করে তৈজসপত্র বিক্রি করেন। হালিমউদ্দিন বলেন, ফেরি করতে প্রায়ই তিনি এই এলাকা দিয়ে যান। এই হোটেল চালু হওয়ার পর তিনি কয়েকবার খেতে এসেছেন। মাত্র ১০০ টাকায় মাংসসহ পেট ভরে খাওয়া যায়। তাঁর জন্য খুব সুবিধা হয়েছে। টাঙ্গাইল থেকে আসা আনোয়ার হোসেন বলেন, এত কম টাকা দিয়ে মাংস, ডাল–ভাত খাওয়া যায়, তা এ যুগে চিন্তা করা যায় না।
এলেঙ্গা পৌরসভার সাবেক কাউন্সিল সফদের আলী বলেন, অল্পদিনেই আলাউদ্দিনের রেস্তোরাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকায় একনামে সবাই এ রেস্তোরাঁ চেনে।।
অনেকেই চালু করেছেন এমন প্যাকেজ
প্রায় দুই মাসে আলাউদ্দিনের ১০০ টাকায় মাংস, ভাত, ডালের এই প্যাকেজ জনপ্রিয় হয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে পরেছে কম টাকায় এই খাবরের কথা। আলাউদ্দিনের ব্যবসার সফলতা দেখে এলেঙ্গার পৌর এলাকার আরও অন্তত ৫টি রেস্তোরাঁয় এমন প্যাকেজ চালু করেছে। আলাউদ্দিন বলেন, ‘লাভ কম হলেও আমার পুষিয়ে যাচ্ছে। কারণ পরিবারের সবাই মিলে শ্রম দিই। বেতন খরচ নেই। কিন্তু অন্য যারা চালু করেছে, তাদের টিকে থাকা কঠিন হবে।’
আলাউদ্দিনের ছেলে সুজন বলেন, ‘ছোটবেলায় মাকে দেখতাম রান্না করতে। তাঁর রান্না দেখতে দেখতেই আমি রান্না করা শিখেছি। এখন প্রতিদিন এই রেস্তোরাঁয় এক মণ মাংস, ডাল, ভাতসহ অন্যান্য সব খাবার রান্না করি। ১০০ টাকায় গরুর মাংস, ভাত, ডালের প্যাকেজ চালু করায় রেস্তোরাঁটি আবার আলোর মুখ দেখেছে। এমন নতুন আরও প্যাকেজ আমরা চালু করব। যাতে মানুষ কম টাকায় খেতে পারেন। আমরাও কিছু আয়রোজগার করতে পারি।’
টাঙ্গাইল জেলা হোটেল রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি মির্জা মাসুদ বলেন, এখন রেস্তোরাঁ ব্যবসা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে আলাউদ্দিনের মতো এমন নতুন নতুন উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই ব্যবসায় টিকে থাকা যাবে।