গাজীপুরে কৃষকের দুই পা কাটা মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরের কালীগঞ্জে মনির মোল্লা (৫০) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার সন্ধ্যার পর উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের পারাবর্তা এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
নিহত মনির মোল্লা পারাবর্তা এলাকার মৃত হাশেম মোল্লার ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় পারাবর্তা এলাকার বন বিভাগের খোলা জায়গায় একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। পরে উলুখোলা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। স্থানীয় লোকজন নিহত ব্যক্তিকে শনাক্ত করেন। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।
পুলিশের ভাষ্য, ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিহত ব্যক্তির দুই পা কেটে ফেলা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে প্রথমে কুপিয়ে এবং পরে দুই পা কেটে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনার পর দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালীগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আশরাফুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।