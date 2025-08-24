সড়ক দুর্ঘটনার শিকার অটোভ্যান। আজ রোববার দুপুরে রাজশাহীর বাগমারার হামিরকুৎসা সড়কের রামরামা এলাকায়
সড়ক দুর্ঘটনার শিকার অটোভ্যান। আজ রোববার দুপুরে রাজশাহীর বাগমারার হামিরকুৎসা সড়কের রামরামা এলাকায়
জেলা

সড়কে মায়ের মৃত্যু, প্রাণে রক্ষা পেল দুই শিশুসন্তান

প্রতিনিধিবাগমারা, রাজশাহী

রাজশাহীর বাগমারায় মাছবাহী পিকআপের সঙ্গে যাত্রীবাহী অটোভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার হামিরকুৎসা-তাহেরপুর সড়কের রামরামা নামের স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার গোয়ালকান্দি ইউনিয়নের চেউখালী গ্রামের শহিদুল ইসলাম (৩০) ও একই গ্রামের ফুলজান বেগম (৩২)। এ সময় ফুলজান বেগমের ৭ ও ১১ বছরের দুই সন্তান ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে বেঁচে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকালে তাহেরপুর থেকে চারজন যাত্রী নিয়ে একটি অটোভ্যান চেউখালী গ্রামে আসছিল। হামিরকুৎসা-তাহেরপুর সড়কের রামরামা চেয়ারম্যানবাড়ির সামনে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মাছবাহী পিকআপের সঙ্গে ভ্যানটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোভ্যানে থাকা যাত্রীরা সড়কে ছিটকে পড়েন। দুজনের শরীরের ওপর দিয়ে পিকআপ চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়। আহত হন এক শিশু ও এক কিশোরসহ তিনজন। তাঁদের স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার পর পিকআপসহ চালক পালিয়ে গেছেন।

স্থানীয় তাহেরপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) সোহায়েল রানা প্রথম আলোকে বলেন, এ দুর্ঘটনায় ভাগ্যক্রমে নিহত গৃহবধূর দুই সন্তান বেঁচে গেছে। তারা সামান্য আহত হয়েছে।

আরও পড়ুন