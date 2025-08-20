ধর্ষণ
ধর্ষণ
জেলা

বান্দরবানে ধর্ষণের অভিযোগ সালিসে মীমাংসার চেষ্টা, তিনজন আটক

প্রতিনিধিবান্দরবান

বান্দরবানে রুমা উপজেলায় পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। আজ বুধবার ভোরে তাঁদের আটক করা হয়। তাঁরা হলেন ক্যহ্লা ওয়াং মারমা (১৯), উহাইসিং মারমা (২০) ও একজন কিশোর। তিনজনই উপজেলার বাসিন্দা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্র জানা গেছে, ওই ছাত্রী রাতে এক ব্যক্তির কাছে পড়তে যায়। সেখানে থেকে ফেরার পথে বিভিন্ন সময়ে পাঁচ কিশোর-তরুণ তাকে ধর্ষণ করেন। ধর্ষণের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর গতকাল মঙ্গলবার রাতে ওই ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সালিস বৈঠক হয়। সালিসে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাত্রীর পরিবারকে ১০ হাজার টাকা চিকিৎসা খরচ এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করবেন—এমন সিদ্ধান্ত হয়। ধর্ষণের অভিযোগ সালিসে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টার বিষয়টি জানাজানি হলে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের তিনজনকে আটক করে।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য সালিসের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ওই ছাত্রীর পরিবার মামলা করতে না চাওয়ায় সালিসে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জানতে চাইলে রুমা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. সোহরাওয়ার্দী প্রথম আলোকে বলেন, ধর্ষণের বিষয়টি জানার পর সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়েছে। ধর্ষণে অভিযুক্ত পাঁচজনের মধ্যে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। বাকি দুজনকে আটকের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, ধর্ষণের শিকার ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।

আরও পড়ুন