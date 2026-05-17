জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীকে গালিগালাজসহ তিন ঘটনায় তিনজনকে থানায় সোপর্দ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীকে গালিগালাজ ও অসংগতিপূর্ণ আচরণের অভিযোগে টিপু সুলতান নামের এক বহিরাগত যুবককে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামনগর–সংলগ্ন ফটকের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে আরও দুই ঘটনায় দুজনকে আশুলিয়া থানা–পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখা সূত্রে জানা যায়, ইসলামনগর–সংলগ্ন ফটকে পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা টিপু সুলতান দুজন নারী শিক্ষার্থীকে অকথ্যভাষায় গালিগালাজ ও অসংগতিপূর্ণ আচরণ করেন। অভিযুক্তকে আটক করে নিরাপত্তা শাখায় নিয়ে আসেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় বটতলার একটি হোটেলের কর্মচারী মো. নাইম মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করার সময় এক ছাত্রীকে স্পর্শ করেছেন, এমন অভিযোগে তাঁকেও থানায় সোপর্দ করা হয়।
অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও মানবিকী অনুষদ এলাকায় সাদ্দাম হোসেন নামের এক যুবক জামা খুলে ঘোরাফেরা করার অভিযোগে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। অভিযুক্ত সাদ্দাম হোসেন আ ফ ম কামালউদ্দিন হল–সংলগ্ন একটি হোটেলের কর্মচারী বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখার ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেফরুল হাসান চৌধুরী বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আশুলিয়া থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য তিনি থানায় যাচ্ছেন বলে জানান।
এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম বলেন, ক্যাম্পাস থেকে তিনজনকে থানায় আনা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অভিযোগ দিলে অভিযোগ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।