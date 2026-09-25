সাজেক
সাজেক
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সাজেকে পাহাড়ে ওঠার সময় অসুস্থ হয়ে পর্যটকের মৃত্যু

প্রতিনিধিরাঙামাটি

রাঙামাটির বাঘাইছড়ির সাজেক পর্যটনকেন্দ্রে বেড়াতে যাওয়া এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে সাজেকের কংলাক পাহাড়ে ওঠার সময় অসুস্থ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওই পর্যটকের নাম মো. মাসুদুল আলম (৪১)। তিনি সাভারের আনন্দপুর ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর বাড়ি ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু থানার তাহেরহুদা এলাকায়। কর্মসূত্রে সাভারের আনন্দপুর এলাকাতেই বসবাস করতেন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, সাভারের আনন্দপুর থেকে ১৭ জন পর্যটকের একটি দল গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে চাঁদের গাড়িতে করে সাজেকে পৌঁছায়। দলটির সদস্যরা সাজেকে রাত্রিযাপনের জন্য ‘বাঁশবাড়ি’ নামে একটি রিসোর্টে কক্ষ ভাড়া করেন। বিকেল ওই পর্যটকেরা একসঙ্গে কংলাক পাহাড়ে উঠছিলেন। এ সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন মাসুদুল। তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে সাজেকের এক পল্লিচিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। পরে দীঘিনালা হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বাঁশবাড়ি রিসোর্টের এক কর্মী বলেন, ‘মাসুদুল পাহাড়ে ওঠার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বলে তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য পর্যটকেরা জানিয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় পর্যটকের দলটির সব সদস্য সাজেক ত্যাগ করেছেন।’

দীঘিনালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারী সার্জন আফরোজা আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, ‘সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সাজেক থেকে ওই পর্যটককে হাসপাতালে আনা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায়, তাঁকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে।’

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