ভোলায় খাদ্যপণ্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাধ্যতামূলক করার দাবি

প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যে অতিরিক্ত লবণ, চিনি ও ট্রান্সফ্যাটের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ এবং পণ্যের মোড়কে সহজবোধ্য স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বাধ্যতামূলক করার দাবিতে ভোলায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মাই রাইটস। শনিবার দুপুরে ভোলা প্রেসক্লাবের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাংবাদিক সংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষক, আইনজীবী ও সচেতন নাগরিক অংশ নেন।
বক্তারা বলেন, দেশের অধিকাংশ প্যাকেটজাত খাদ্যের মোড়কে লবণ, চিনি, ট্রান্সফ্যাট ও অন্যান্য উপাদানের মাত্রা এমনভাবে উল্লেখ করা হয়, যা সাধারণ ভোক্তার পক্ষে সহজে বোঝা সম্ভব হয় না। ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।
বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশেও অসংক্রামক রোগ, বিশেষ করে হৃদ্রোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস দ্রুত বাড়ছে। এসব রোগ প্রতিরোধে শুধু জনসচেতনতা নয়, খাদ্যপণ্যে অতিরিক্ত লবণ, চিনি ও ট্রান্সফ্যাটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং স্পষ্ট স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সংযুক্ত করা সময়ের দাবি। খাদ্যের মোড়কে সহজে বোঝা যায়, এমন সতর্কবার্তা চালু হলে ভোক্তারা সচেতনভাবে খাদ্য নির্বাচন করতে পারবেন এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
মাই রাইটসের ভোলার নির্বাহী প্রধান শেখ ফরিদের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) ভোলা জেলা শাখার সভাপতি মোবাশ্বির উল্লাহ চৌধুরী, নাজিউর রহমান কলেজের সহকারী অধ্যাপক জুন্নু রায়হান, ভোলা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মো. সুলাইমান, আইনজীবী সালাউদ্দিন প্রিন্স, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক হারুন অর রশীদ, নিউজ টুয়েন্টিফোরের জেলা প্রতিনিধি মঞ্জুর আলম, ভোলা মিডিয়া ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আরিয়ান আরিফ, ভোলা মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. সোহেল রানা, সাংবাদিক গোলাম কিবরিয়া, ইয়ামিন, আমিনুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা এছাক ফরাজী।