জামালপুরে নদে ডুবে নিখোঁজ ৫ শিশুর সবার লাশ উদ্ধার

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার ঝিনাই নদের পানিতে ডুবে নিখোঁজ সর্বশেষ শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী এলাকার আনারবাড়ী ঘাট থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
শিশুটির নাম বৈশাখী (৮)। সে মাদারগঞ্জ উপজেলার চরভাটিয়ানী এলাকার কৃষক হোসেন মিয়ার মেয়ে। গত শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে তিন এবং গতকাল শনিবার দুপুরে আরও এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছিল। নিখোঁজ থাকা সর্বশেষ শিশু বৈশাখীর লাশও পাওয়া গেল। সব মিলিয়ে পাঁচ শিশুর লাশ উদ্ধার হয়।
উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নের চরভাটিয়ানী এলাকার পাশ দিয়ে ঝিনাই নদ বয়ে গেছে। নদের কাছেই মৃত শিশুদের বাড়ি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলের দিকে নদের তীরে থাকা নৌকায় ওই শিশুরা খেলাধুলা করছিল। কোনো এক সময় নৌকা থেকে শিশুরা নদের পানিতে পড়ে ডুবে যায়। স্বজনেরা নৌকায় শিশুদের দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। খবর পেয়ে শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল অভিযান চালিয়ে তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করে। পরে রাত হয়ে গেলে উদ্ধার অভিযান স্থগিত করা হয়।
গতকাল সকাল থেকে আবার উদ্ধার অভিযান শুরু করে ডুবুরি দল। অভিযানের এক পর্যায়ে আরও এক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল গতকাল সন্ধ্যার দিকে অভিযান স্থগিত করে। আজ সকালে ওই ঘাটেই নিখোঁজ শিশুটির লাশ ভেসে উঠে। পরে স্থানীয় লোকজন লাশটি উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যান।
মাদারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ সাইফ বলেন, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পুলিশ ছিল। একে একে চার শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়। কিন্তু একটি শিশু নিখোঁজ থেকে যায়। আজ সকালে সেই শিশু লাশও ভেসে উঠে। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশকে বিষয়টি জানায়। পুলিশ যাওয়ার আগেই স্থানীয় লোকজন লাশটি উদ্ধার করে। সব মিলিয়ে পাঁচজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি পুলিশ খতিয়ে দেখছে।