চট্টগ্রামে থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র পাওয়া গেল লক্ষ্মীপুরের এক বাড়ির মাটির নিচে

চট্টগ্রামের থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র সুমন হোসেন নামের একব ব্যক্তির বাড়ির মাটির নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার লক্ষ্মীপুর জেলা সদরের সুমনের বাড়ির মাটির নিচ থেকে অস্ত্রটি উদ্ধার করে চট্টগ্রাম নগর গোয়েন্দা পুলিশ।
নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার গণমাধ্যম আমিনুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকার শেরেবাংলা এলাকা থেকে সুমন হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার বাড়ির মাটির নিচ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সুমন স্বীকার করেন, গত বছরের ৫ আগস্ট চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর থানা থেকে অস্ত্রটি লুট করেছিল। এ ঘটনায় আসামির বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরের আটটি থানা ও আটটি ফাঁড়ি থেকে ৯৪৫টি অস্ত্র লুট হয়েছিল। এর মধ্যে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ৭৮০টি অস্ত্র। যেসব অস্ত্র উদ্ধার হয়নি, সেসব অস্ত্র বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।