মেলায় দুই নারীকে চেয়ার দিয়ে পেটাচ্ছেন এক যুবক
মেলায় দুই নারীকে চেয়ার দিয়ে পেটাচ্ছেন এক যুবক
জেলা

মেলায় দুই নারীকে চেয়ার দিয়ে বেধড়ক পেটাচ্ছেন এক যুবক, ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

দুই নারীকে চেয়ার দিয়ে বেধড়ক পেটাচ্ছেন এক যুবক। একপর্যায়ে তাঁদের একজন মাটিতে পড়ে গেলেও সেখানে চেয়ার দিয়ে মারতে দেখা যায় ওই যুবককে। পাশের আরেক নারী এগিয়ে এলে তাঁকেও মারধর করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফেসবুক এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঘটনাটি গত মঙ্গলবারের। চট্টগ্রাম নগরের সিআরবি এলাকায় বিজয় মেলায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বিজয় দিবস ঘিরে গত রোববার থেকে মঙ্গলবার সিআরবি শিরীষতলা এলাকায় তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার আয়োজন করে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন। মেলাকে কেন্দ্র করে আশপাশে বিভিন্ন ভাসমান দোকান গড়ে উঠে। মঙ্গলবার কয়েক হাজার মানুষ ভিড় করেন। বিভিন্ন দোকানে আগে-পরে খাবার দেওয়া নিয়ে বেশ কয়েকটি দোকানে মারামারির ঘটনা ঘটে।

ছড়িয়ে পড়া ২৬ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, মূল মেলার বাইরে খাবারের দোকানে এক যুবক দুই নারীকে প্লাস্টিকের চেয়ার হাতে বেধড়ক পেটাচ্ছেন। নারীদের একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপরও চেয়ার দিয়ে মারতে থাকেন ওই যুবক। পাশ থেকে আরেক নারী এগিয়ে এলে তাকেও চেয়ার হাতে মারধর করেন ওই যুবক। পাশে আরও দুই যুবককে হাতাহাতি করতে দেখা যায়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সিআরবি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবু সাইদ প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার পর দুই নারী ফাঁড়িতে এসে মৌখিক অভিযোগ দেন। পরে সেখানে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। ওই দুই নারী সেখান থেকে চলে যান। সেদিন মানুষের ভিড় বেশ কয়েকটি দোকানে মারামারির ঘটনা ঘটে।

পুলিশের বিষয়টি তদন্ত করে দোষীকে শাস্তির আওতায় আনা উচিত বলে মনে করেন বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি আসমা আক্তার। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, দেশে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে সবাই শঙ্কিত। দুজন নারীকে এভাবে বেধড়ক পেটানো ন্যক্কারজনক। পুলিশের উচিত ছিল বিষয়টি তদন্ত করা। ভিডিও যেহেতু আছে, তাঁদের তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনা উচিত।

আরও পড়ুন