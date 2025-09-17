‘আমি থানার ওসি, আপনার মোবাইল হ্যাকড হয়েছে’

‘আমি থানার ওসি বলছি। আপনার মোবাইল ফোন হ্যাকড হয়েছে। আমাদের সাইবার টিম এটা নিয়ে কাজ করছে। হ্যাকারের পরিচয় শনাক্ত করতে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে একটি লিংক পাঠানো হয়েছে, সেখানে ক্লিক করুন।’ এমন ফোন পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে কথামতো লিংকে ঢোকেন মুঠোফোনের মালিক। এরপর ফোনের মালিক জানতে পারেন, তাঁর নম্বর থেকে পরিচিত বন্ধু, সহকর্মী ও স্বজনদের কাছ থেকে তাঁর নাম করে টাকা চাওয়া হচ্ছে। যখন বুঝতে পারেন তিনি হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছেন, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।
মুঠোফোনে এমন প্রতারণা শিকার হয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন। আজ বুধবার দুপুরে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ আইডি হ্যাক করা হয়। হ্যাকড হওয়ার পর থেকেই তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে বিভিন্নজনের কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সহ-উপাচার্য নিজেই ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন। এ ঘটনায় হাটহাজারী থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন অধ্যাপক কামাল উদ্দিন।
আজ দুপুরে ফেসবুকে সহ–উপাচার্য লেখেন, ‘আসসালামু আইলাইকুম, কিছুক্ষণ পূর্বে আমার হোয়াটসঅ্যাপ ও বিকাশ নাম্বার প্রতারক হ্যাক করেছে। দয়া করে প্রতারিত হবেন না।’
জানতে চাইলে অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, আজ দুপুরে কুমিল্লার কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পরিচয়ে একজন তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে কল দেন। পরে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে একটা লিংক পাঠানো হয়। তিনি এই লিংকে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হ্যাকড হয়। এরপর এ নম্বর থেকে বিভিন্নজনের কাছে টাকা চাওয়া হয়। তখনই তিনি হ্যাকড হওয়ার বিষয়টি টের পান।
অবশ্য শুধু সহ-উপাচার্যই নন; একই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. জাফর উল্লাহ তালুকদারের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও হ্যাকড হয়েছে। এ নম্বর থেকেও টাকা চাওয়া হচ্ছে। জানতে চাইলে জাফর উল্লাহ তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল তাঁর মুঠোফোনে কল করে দুজন টাকা চেয়েছিলেন। তিনি টাকা দেননি। পরে কিছু লিংক পাঠানো হয়েছিল। তাঁর ধারণা, লিংকে প্রবেশ করায় তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ আইডি হ্যাকড হয়েছে। তিনি সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেছেন।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হ্যাকড হওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম নয়; চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও তৎকালীন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আলাউদ্দিন মজুমদারও হ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছিলেন। করোনার চতুর্থ ডোজের টিকা দেওয়ার কথা বলে তাঁদের ফাঁদে ফেলা হয়।
জানতে চাইলে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য এ বিষয়ে জিডি করেছেন। পুলিশ পরিচয়ে ফোন দেওয়া প্রতারকদের নতুন কৌশল। তাঁরা প্রযুক্তির সহয়তায় প্রতারককে শনাক্তের চেষ্টা করছেন।